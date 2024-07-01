Простой и бюджетный способ избежать появления нагара в духовке существует, и вы можете использовать его уже прямо сейчас, а потом длительное время наслаждаться чистотой.
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Как защитить духовку от нагара
Чем активнее вы используете свою духовку, то больше шансов, что на ней образуется неприятный нагар. И для того, чтобы это предотвратить, вы можете использовать самый простой и самый дешевый продукт, который уж точно есть на вашей кухне. И это – соль.
После каждой чистки духовки вам нужно равномерно посыпать дно солью. И этот шаг также стоит повторить перед началом готовки. Соль – это тот продукт, который может активно впитывать жирные брызги, предотвращать образование нагара на стенках и на дне духовки. Этот продукт также является естественным абсорбентом, поэтому он поможет избежать многочасовой уборки и чистки середины прибора.
Духовку можно очень легко почистить / Фото Pexels
Кроме того, соль является абсолютно безопасной для использования и не будет влиять на вкус ваших блюд. Благодаря этому простому методу ваши кулинарные шедевры не только будут невероятными на вкус, а вы также не будете иметь проблем с потенциальными неприятными последствиями для духовки.