Простий та бюджетний спосіб уникнути появи нагару в духовці існує, і ви можете використати його вже прямо зараз, а потім тривалий час насолоджуватися чистотою.
Цікаво Щоб росли вдвічі швидше: чим потрібно підгодувати огірки
Як захистити духовку від нагару
Що активніше ви використовуєте свою духовку, то більше є шансів, що на ній утвориться неприємний нагар. І для того, щоб цьому запобігти, ви можете використати найпростіший і найдешевший продукт, який вже точно є на вашій кухні. І це – сіль.
Після кожного чищення духовки вам потрібно рівномірно посипати дно сіллю. І цей крок також варто повторити перед початком готування. Сіль – це той продукт, який може активно вбирати жирні бризки, запобігати утворенню нагару на стінках та на дні духовки. Цей продукт також є природним абсорбентом, тож він допоможе уникнути багатогодинного прибирання та чищення середини приладу.
Духовку можна дуже легко почистити / Фото Pexels
Окрім того, сіль є абсолютно безпечною для використання та не впливатиме на смак ваших страв. Завдяки цьому простому методу ваші кулінарні шедеври не тільки будуть неймовірними на смак, а ви також не матимете проблем з потенційними неприємними наслідками для духовки.