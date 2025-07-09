Сіль здатна покращити прання та навіть покращити роботу пристрою, пише 24 Канал. Сіль може стати повноцінною альтернативою багатьом засобам.

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Навіщо додавати сіль у пральну машинку

Додавання солі в машинку – це спеціальний французький метод прання. Він популярний тим, що повертає яскравий колір речам, усуває неприємні запахи та навіть робить речі доволі м’якими на дотик. Особливо корисно прати з сіллю білизну та рушники, які з часом втрачають пухнастість.

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Окрім того, сіль здатна видалити вапно та накип з барабана, вивести грибок та бактерії. Регулярне використання солі здатне продовжити термін техніки й усунути неприємний запах в машинці. Сіль пом’якшує воду та зменшує утворення накипу на нагрівальних елементах та внутрішніх компонентах машини. Завдяки цьому подовжується термін служки пральної машинки та покращується ефективність.



Французький метод прання стає популярним / Фото Pexels

Щоб скористатися цим методом прання, потрібно додати у відсік, на якому намальована квітка, лише одну столову ложку солі. Часом буває таке, що порошок застрягає у волокнах одягу. У такому випадку сіль допоможе вивести залишки без зайвих зусиль.

До слова, використані чайні пакетики не варто викидати, оскільки ними можна скористатися в побуті.

Метод є особливо корисним для тих людей, які страждають на алергію, оскільки сіль виводить всі залишки засобів та порошків, які залишаються на речах навіть після прання. А ще речі випрані сіллю сохнуть набагато швидше.