Сіль здатна покращити прання та навіть покращити роботу пристрою, пише 24 Канал. Сіль може стати повноцінною альтернативою багатьом засобам.

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Навіщо додавати сіль у пральну машинку

Додавання солі в машинку – це спеціальний французький метод прання. Він популярний тим, що повертає яскравий колір речам, усуває неприємні запахи та навіть робить речі доволі м’якими на дотик. Особливо корисно прати з сіллю білизну та рушники, які з часом втрачають пухнастість.

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Окрім того, сіль здатна видалити вапно та накип з барабана, вивести грибок та бактерії. Регулярне використання солі здатне продовжити термін техніки й усунути неприємний запах в машинці. Сіль пом’якшує воду та зменшує утворення накипу на нагрівальних елементах та внутрішніх компонентах машини. Завдяки цьому подовжується термін служки пральної машинки та покращується ефективність.

Французький метод прання стає популярним
Французький метод прання стає популярним / Фото Pexels

Щоб скористатися цим методом прання, потрібно додати у відсік, на якому намальована квітка, лише одну столову ложку солі. Часом буває таке, що порошок застрягає у волокнах одягу. У такому випадку сіль допоможе вивести залишки без зайвих зусиль.

До слова, використані чайні пакетики не варто викидати, оскільки ними можна скористатися в побуті.

Метод є особливо корисним для тих людей, які страждають на алергію, оскільки сіль виводить всі залишки засобів та порошків, які залишаються на речах навіть після прання. А ще речі випрані сіллю сохнуть набагато швидше.