Навіщо класти зубчик часнику в унітаз: ви будете дуже здивовані

Прибирання туалету може бути неприємним завданням, але й забувати про нього не можна. Якщо не проводити прибирання регулярно, це призведе до серйозних забруднень, з якими буде складно розібратися потім.

Якщо ви хочете покращити якість очищення туалету та водночас витрачати на це завдання менше часу, у цьому вам може допомогти звичайний часник, повідомляє 24 Канал. Він може не тільки боротися із запахами, але й нищити бактерії.

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Навіщо класти в туалет зубчики часнику?

Більшість людей прагнуть підтримувати чистоту у своїх домівках, але далеко не всім до душі використання агресивних хімічних засобів. Натомість ви можете скористатися деякими народними методами, які будуть діяти анітрохи не гірше. Наприклад, ви можете спробувати метод зі звичайним зубчиком часнику: він може стати ефективним засобом для боротьби із мікробами, грибком та багатьма неприємними запахами.

Річ у тому, що часник містить аліцин – це не тільки нищить грибки та бактерії, але й зупиняє сморід. Цей природний та безпечний засіб допомагає підтримувати чистоту в туалеті без зайвих зусиль.



Часник може очистити туалет / Фото Pexels

Як саме використати часник?

Дія часнику в туалеті надзвичайно проста – все, що вам потрібно зробити, так це закинути зубок в унітаз на ніч. Чому робити це саме в ночі? Саме в цей час доби туалетом користуються не часто, а це значить, що часник зможе працювати цілу ніч.

А на ранок вам потрібно буде просто змити воду в туалеті. Повторюйте цей трюк приблизно двічі на тиждень. Тоді і про плісняву, і про запахи в туалеті можна буде забути назавжди.

До речі, боротися часник може не тільки з запахами, але й з неприємними жовтими плямами, які іноді з'являються на унітазі. Ці плями можна легко видалити, приготувавши настоянку з ним. Суміш потрібно виливати в унітаз на ніч.