Якщо ви не знаєте, де почати свій шлях до довголіття, тоді відмова від кількох шкідливих продуктів може стати непоганим стартом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Дієтологиня Емі Девіс переконана, що є всього 5 продуктів, вживання яких варто рішуче скоротити вже зараз.

Рафіноване борошно

Біле борошно та хліб з високим ступенем обробки – це не найкращий вибір для вашого здоров'я, і чимало довгожителів надають перевагу цілозерновим продуктам. Тож білі макарони, хліб, рис та пластівці, що поширені у всьому світі, містять дуже мало поживних речовин, попри свій смак.

Окрім того, у чималій кількості рафінованих продуктів можна також знайти різноманітні добавки та консерванти.



Білий хліб може бути не дуже корисним / Фото Pexels

Червоне м'ясо

Це – ще один продукт, який нечасто зустрінеш в раціоні столітніх людей. Виробництво червоного м'яса є екологічно обтяжливим та потребує чимало ресурсів, а дослідження виявили, що споживання цього білка може бути пов'язане з підвищеним ризиком раку товстої кишки та серцевих захворювань.

Молочні продукти

Дуже рідко продукти з коров'ячого молока зустрічаються в раціоні людей, які живуть у так званих "блакитних зонах" – регіонах, де можна зустріти найбільше довгожителів. Звісно ж, молочні продукти можуть запропонувати чимало користі – пробіотики, фосфор, кальцій та білок – але також вони містять і насичені жири та харчовий холестерин.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Солодощі

Попри те, що будь-яка їжа може знайти місце у дієті довгожителя, включно із солодощами, головне тут пам'ятати про помірність. Окрім десертів у особливих випадках, солодкі напої та закуски не є регулярною частиною раціону довгожителів.

Окрім того, вони зазвичай уникають і підсолоджених газованих та енергетичних напоїв, а також солодких соків – вони мають низьку поживну цінність, а натомість містять чимало цукру.

Оброблене м'ясо

М'ясо з високим ступенем обробки, як-от бекон, сосиски тощо, рідко входить до раціону довгожителів – ймовірно, через зв'язок цих продуктів із захворюваннями серця. У них міститься чимало насичених жирів та харчового холестерину, але також вони навантажені й консервантами та різноманітними добавками.