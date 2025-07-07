Чому не варто ставити холодильник біля плити. У цьому питанні розібрався 24 Канал.

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Експерти наголошують, що встановлювати холодильник біля плити – погана ідея. Цьому є декілька пояснень.

Підвищена енерговитратність

Плита під час готування виділяє значну кількість тепла, яке підвищує температуру навколо холодильника. Це змушує його компресор працювати інтенсивніше, щоб підтримувати задану температуру в камері. Внаслідок цього споживання електроенергії збільшується до 20% і більше, а термін служби техніки скорочується.

Ризик перегріву та поломок

Надмірне нагрівання компресора та теплообмінника може призвести до їх перегріву. У гіршому випадку це позначається на роботі пускового реле та мотор-компресора – деталі можуть вийти з ладу, а ремонт обійдеться в кілька тисяч гривень.



Чому не можна ставити холодильник біля плити / Фото Unsplash

Підвищений рівень шуму

Через частіший запуск холодильної системи компресор працює частіше й довше, що підвищує рівень шуму в кухні та може стати додатковим джерелом дискомфорту.

Пожежна безпека

Якщо плита газова, існує ризик потрапляння іскри чи полум'я на задню стінку холодильника – особливо коли між ними недостатньо простору. Це може призвести до пошкодження фарби, а вкрай рідко – і до короткого замикання.

Рекомендації

Відстань між плитою й холодильником має бути щонайменше 30 сантиметрів.

Використовуйте термостійкі панелі або обробку для стін між плитою та холодильником.

Забезпечуйте вентиляційний зазор ззаду техніки не менше ніж 5 – 7 сантиметрів, аби гаряче повітря відводилося.

Плануйте розташування кухонних зон з урахуванням теплового навантаження й ергономіки.

Дотримання цих правил допоможе зменшити витрати на електроенергію, продовжити життя холодильника та зробити вашу кухню безпечнішою.

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