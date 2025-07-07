Почему не стоит ставить холодильник возле плиты. В этом вопросе разобрался 24 Канал.

Смотрите также Терка станет острой, как лезвие: элементарный способ заточить ее

Эксперты отмечают, что устанавливать холодильник возле плиты – плохая идея. Этому есть несколько объяснений.

Повышенная энергозатратность

Плита во время готовки выделяет значительное количество тепла, которое повышает температуру вокруг холодильника. Это заставляет его компрессор работать интенсивнее, чтобы поддерживать заданную температуру в камере. Вследствие этого потребление электроэнергии увеличивается до 20% и более, а срок службы техники сокращается.

Риск перегрева и поломок

Чрезмерный нагрев компрессора и теплообменника может привести к их перегреву. В худшем случае это сказывается на работе пускового реле и мотор-компрессора – детали могут выйти из строя, а ремонт обойдется в несколько тысяч гривен.



Почему нельзя ставить холодильник возле плиты / Фото Unsplash

Повышенный уровень шума

Из-за частого запуска холодильной системы компрессор работает чаще и дольше, что повышает уровень шума в кухне и может стать дополнительным источником дискомфорта.

Пожарная безопасность

Если плита газовая, существует риск попадания искры или пламени на заднюю стенку холодильника – особенно когда между ними недостаточно пространства. Это может привести к повреждению краски, а крайне редко – и к короткому замыканию.

Рекомендации

Расстояние между плитой и холодильником должно быть не менее 30 сантиметров.

Используйте термостойкие панели или отделку для стен между плитой и холодильником.

Обеспечивайте вентиляционный зазор сзади техники не менее 5 – 7 сантиметров, чтобы горячий воздух отводился.

Планируйте расположение кухонных зон с учетом тепловой нагрузки и эргономики.

Соблюдение этих правил поможет уменьшить расходы на электроэнергию, продлить жизнь холодильника и сделать вашу кухню более безопасной.

Ранее мы писали о настройках в стиральной машинке, которая поможет сократить расходы электроэнергии.