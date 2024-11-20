Радіатори взимку – це один з найважливіших предметів у квартирі, повідомляє 24 Канал. І враховуючи те, що холоди вже зовсім не за горами, варто перевірити, чи гріють ваші батареї дім на повну потужність.

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Як сильніше нагріти батареї

Останнє, чого ви хочете – це холодний дім серед зими, коли доводиться закутуватися у п'ять шарів одягу, аби просто зігрітися. Але такої ситуації точно можна уникнути, і до того ж досить просто. Все, що потрібно – це трохи покращити роботу радіаторів. І навіть новачки легко можуть впоратися із цим завданням за допомогою простих лайфхаків.

Продуйте батареї феном

Брудні та запилені батареї не будуть дуже добре гріти вашу оселю. І звичайна чистка може дати кращий результат, ніж ви очікували. Тож перевірте, чи на ребрах батарей не зібралося аж надто багато пилу. Саме він заважає нормальній передачі тепла. Витирати пил вологою губкою може бути не тільки довго, але й складно, тож ви можете скористатися іншим методом.

Для цього потрібно використати фен. Спершу застеліть під батареєю папір чи рушник, аби пил падав туди, а не на підлогу, а тоді продуйте радіатори зверху та збоку.

Ізолюйте стіну за батареєю

Якщо різниця у температурі між стіною та батареєю дуже велика, ви будете втрачати чимало тепла. І для того, щоб тепло йшло в кімнату, а не гріло холодну стіну, потрібно подбати про те, щоб ізолювати її. Для цього у будь-якому будівельному магазині ви можете придбати тепловідбиваючі екрани.

Така теплоізоляція має бути встановлена за батареями по всьому периметру, і ви досить швидко помітите результат.



Стіна за батареєю має бути ізольована / Фото Pexels

Створіть циркуляцію повітря

Тепле повітря буде швидше переміщатися вглиб кімнати, якщо біля батареї встановити вентилятор. Так тепло легко пошириться навіть у найбільш віддалені частини кімнати. І для цього трюку буде достатньо використати навіть невеликий кишеньковий вентилятор.

Збалансуйте радіатори

Якщо в одній кімнаті завжди холодніше, а радіатор там завжди довго нагрівається, можливо, варто збалансувати їх. Балансування радіаторів гарантує, що вони будуть нагріватися рівномірно, незалежно від того, наскільки близько вони розташовані до котла.

Випустіть з них повітря

Якщо ви помітили, що зверху радіатор холодний, але гарячий знизу, це, скоріш за все, відбувається через повітря, що застрягло всередині. Воно займає простір, де має бути гаряча вода. Для того, щоб батареї прогрілися як слід, повітря потрібно спустити, і це відразу ж підвищить продуктивність радіатора.

Видаляйте осад

Повітря – це не єдина причина, з якої радіатор може виявитися холодним. Якщо він гарячий згори, але знизу холодний, тоді це відбувається через осад з бруду, іржі та накипу, який неминуче скупчується у батареях. Дуже часто осад є й причиною поломки котла, тож зволікати з очищенням точно не варто.