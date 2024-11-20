Навіть в осінню пору не варто забувати про миття вікон, оскільки їхня чистота впустить більше світла в будинок, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Щоб не залишити на вікнах плямів та розводів, треба їх правильно мити. Брудне скло притуплює блиск сонячного світла, тому для ідеальних вікон вам знадобиться певний миючий засіб.

Фахівці кажуть, що сонячне світло може покращити самопочуття, тому для того, щоб його вдало очистити, вам знадобиться м’який рушник чи тканина з мікрофібри та засіб для чищення скла на основі оцту.

Як зробити миючий засіб для вікон

Щоб власноруч зробити засіб для вікон, вам потрібно змішати дві частини води з однією частиною оцту в пляшці з розпилювачем. Це і буде вашим домашнім засобом для миття вікон. В іншому випадку можна змішати теплу воду з кількома краплями миючого засобу.



Вікна можна очистити досить легко / Фото Pexels

Який засіб обирати для миття вікон

Найкраще обирати ті засоби, які містять оцет, щоб запобігти розводам та плямам на шторах. Не варто мити вікна засобами з аміаком чи спиртом, бо вони залишають смуги на склі й притягують пилюку.

Як помити вікна без розводів

Запорука чистих вікон без розводів – це правильна тканина для протирання. Найкращою є ганчірка з мікрофібри, яка не залишає розводів після миття.

Також ви можете скористатися ракелем – спеціальною щіткою для миття вікон, яка допомагає ефективно вимивати вікна. Якщо ж на вікні залишилося багато води, то їх можна витирати не серветками, а ракелем. Якщо ж на віконній рамі залишиться павутина, то її потрібно прибрати за допомогою віника.