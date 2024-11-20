Даже в осеннюю пору не стоит забывать о мытье окон, поскольку их чистота впустит больше света в дом, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Чтобы не оставить на окнах пятен и разводов, надо их правильно мыть. Грязное стекло притупляет блеск солнечного света, поэтому для идеальных окон вам понадобится определенное моющее средство.

Специалисты говорят, что солнечный свет может улучшить самочувствие, поэтому для того, чтобы его удачно очистить, вам понадобится мягкое полотенце или ткань из микрофибры и средство для чистки стекла на основе уксуса.

Как сделать моющее средство для окон

Чтобы собственноручно сделать средство для окон, вам нужно смешать две части воды с одной частью уксуса в бутылке с распылителем. Это и будет вашим домашним средством для мытья окон. В противном случае можно смешать теплую воду с несколькими каплями моющего средства.



Окна можно очистить достаточно легко / Фото Pexels

Какое средство выбирать для мытья окон

Лучше выбирать те средства, которые содержат уксус, чтобы предотвратить разводы и пятна на шторах. Не стоит мыть окна средствами с аммиаком или спиртом, потому что они оставляют полосы на стекле и притягивают пыль.

Как помыть окна без разводов

Залог чистых окон без разводов – это правильная ткань для протирания. Лучшей является тряпка из микрофибры, которая не оставляет разводов после мытья.

Также вы можете воспользоваться ракелем – специальной щеткой для мытья окон, которая помогает эффективно вымывать окна. Если же на окне осталось много воды, то их можно вытирать не салфетками, а ракелем. Если же на оконной раме останется паутина, то ее нужно убрать с помощью веника.