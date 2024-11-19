Плохой запах в холодильнике – это распространенная проблема, с которой часто все встречаются, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал PartSelect. Вонь из холодильника может идти из-за разлитых жидкостей, незакрытые герметично продукты или испорченные блюда. Все это вместе приводит к не совсем приятному аромату, который может передаваться на другие продукты.

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Но перед тем, как начинать очистку холодильника – помойте его и выбросьте все испорченные продукты, а тогда можно браться за выведение плохого запаха.

Уксус, вода и лимонный сок вода и лимонный сок

Выньте из холодильника все полки и помойте его сначала чистой водой, а потом раствором на основе воды и уксуса в соотношении 1:10. Внутрь можно немного добавить лимонного сока для приятного запаха. После мытья холодильника надо дать высохнуть, а потом поставить полочки обратно.

Пищевая сода

Сода прекрасно справляется с поглощением запахов, поэтому сможет вобрать в себя все неприятные ароматы, которые могут остаться еще после мытья. Также соду можно ставить в холодильник профилактически, чтобы она забирала плохие запахи. Можете насыпать ее в тарелку или поставить коробку с содой в холодильник.



Лайфхаки, которые избавят холодильник от плохого запаха / Фото Pexels

Кофе

Хорошо поглощает неприятные запахи молотый кофе. Его нужно насыпать в тарелку и поставить в такое место, где воздух сможет свободно циркулировать.

Активированный уголь

Чтобы устранить неприятный запах из холодильника, советуем воспользоваться активированным углем. Его надо растолочь и поставить внутрь холодильника на тарелку.

От неприятного запаха можно избавиться благодаря двум половинкам лимона, которые надо разрезать и поставить внутрь холодильника. За несколько часов резкий запах должен исчезнуть. Прекрасно поглощает плохой аромат из холодильника кусок черного хлеба, гвоздика, тимьян, корица, кожура апельсина или половина сырого картофеля.