Поганий запах у холодильнику – це поширена проблема, з якою часто всі зустрічаються, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал PartSelect. Сморід з холодильника може йти через розлиті рідини, незакриті герметично продукти чи зіпсовані страви. Все це разом призводить до не зовсім приємного аромату, який може передаватися на інші продукти.

Дивіться також Тільки не викидайте: ось 5 несподіваних способів використовувати лотки від яєць

Та перед тим, як розпочинати очищення холодильника – помийте його й викиньте всі зіпсовані продукти, а тоді можна братися за виведення поганого запаху.

Оцет, вода та лимонний сік

Вийміть з холодильника всі полиці й помийте його спочатку чистою водою, а тоді розчиною на основі води й оцту у співвідношенні 1:10. Всередину можна трохи додати лимонного соку для приємного запаху. Після миття холодильника треба дати висохнути, а тоді поставити полички назад.

Харчова сода

Сода чудово справляється з поглинанням запахів, тож зможе увібрати в себе усі неприємні аромати, які можуть залишитися ще після миття. Також соду можна ставити в холодильник профілактично, щоб вона забирала погані запахи. Можете насипати її в тарілку чи поставити коробку з содою в холодильник.



Лайфхаки, які позбавлять холодильник поганого запаху / Фото Pexels

Кава

Добре поглинає неприємні запахи мелена кава. Її потрібно насипати в тарілку та поставити в таке місце, де повітря зможе вільно циркулювати.

Активоване вугілля

Щоб усунути неприємний запах з холодильника, радимо скористатися активованим вугіллям. Воно треба розтовкти й поставити всередину холодильника на тарілку.

Від неприємного запаху можна позбутися завдяки двом половинкам лимона, які треба розрізати й поставити всередину холодильника. За кілька годин різкий запах повинен зникнути. Чудово поглинає поганий аромат з холодильника шматок чорного хліба, гвоздика, чебрець, кориця, шкірка апельсина чи половина сирої картоплі.