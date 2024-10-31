Певно, вам вже доводилося чути, що восени потрібно спускати повітря з батарей. Але навіщо це робити, і чого можна досягти цим процесом? Про те, як легко спустити повітря з батарей, пише Moyo.

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Коли потрібно видаляти повітря з батарей

Оптимальне прогрівання радіатора досягається тоді, коли вода в батарею заходить зверху і виходить знизу. Ось тільки якщо в батарею потрапило повітря, окремі секції, що більш віддалені від подачі тепла, можуть залишатися холодними. А бувають ситуації, коли через повітря в батареях тепло взагалі не доходить до деяких радіаторів.

Ось кілька основних причин:

Надто швидке заповнення систем теплоносієм;

Недостатній тиск у трубах – тоді потрібно перевірити тиск на манометрі;

перегрів теплоносія.

Якщо у радіаторі при першому запуску також є повітря, це може бути пов'язане з неправильним монтажем приладів – майстри могли помилитися під час виставляння труб.

Як правильно спустити повітря з батареї

Кран, який потрібно відкрутити, аби спустити повітря, працює у такий спосіб: при відкручуванні викруткою чи ключем відкривається невеликий отвір, через який і вийде все повітря разом з водою. За відсутності повітря виходить один теплоносій.



Повітря з батарей можна легко спустити / Фото Pexels

Якщо ви хочете прибрати повітряні пробки у двоповерховому домі, починати потрібно з радіаторів, що встановлені на першому поверсі. Після процедури перевіряють тиск на манометрі, а за потреби додають воду до системи.

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Ось кілька простих кроків, що допоможуть самостійно спустити воду вдома.