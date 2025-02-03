Покладіть в морозилку трохи фольги: зекономите час та гроші

Алюмінієва фольга – це та річ, яка знайдеться практично на кожній кухні. Та корисною вона може бути не тільки у духовці, але й у морозильній камері.

Фольгу можна використати не тільки для запікання чи загортання продуктів, але й для того, аби підтримувати в порядку вашу морозильну камеру, повідомляє 24 Канал. Наприклад, з нею ви можете забути про надокучливе завдання – розмороження морозилки.

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Як розморозити морозилку фольгою?

Незалежно від того, яка у вас модель морозильної камери, всім, певно, доводилося зіштовхуватися з неприємною проблемою – утворенні шарів льоду на полицях. І це може призвести до багатьох незручностей та затримати доступ до замороженої їжі.

Але для того, аби розібратися з проблемою, можна використати звичайнісіньку алюмінієву фольгу, яка може за кілька хвилин розморозити морозилку. Якщо ви помітили, що льоду стало забагато, потрібно просто покласти її до морозильної камери.

Спершу вам потрібно повністю розморозити пристій, а після цього застелити внутрішню частину полиць алюмінієвими листами. А після того, як ви знову повернете продукти, фольга буде виконувати роль бар'єра для утворення льоду, і тоді вам не доведеться більше думати про те, як розморозити камеру.



Морозильну камеру можна захистити від льоду фольгою / Фото Pexels

Як правильно розморозити морозильну камеру?

Технологія розмороження морозильної камери суттєво залежить від типу холодильника. Моделі з No Frost у цьому плані ідеальні – вони містять вбудовані вентилятори, які не допускають утворення криги на стінках. Втім, навіть в них виробники радять відключати холодильник та мити його хоча б раз на рік.

А ось якщо у вас в морозилці утворилася "шуба", тоді відкладати розмороження не варто. Але також потрібно перевірити ущільнювач та дверцята – якщо вони не працюють, як слід, крига буде утворюватися знову і знову.

Ось як розморозити окремо морозильну камеру:

відімкніть холодильник від мережі;

дістаньте з морозильної камери усі продукти;

витягнуть полички, піддони та решітки;

залиште дверцята відкритими та почекайте, поки відтануть лід та сніг.

Поки розморожується морозилка (це може зайняти від 3 до 10 годин), потрібно помити полиці та решітки. Після цього потрібно прибрати всю воду з неї та повернути полиці й продукти на місце.