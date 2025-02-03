Положите в морозилку немного фольги: сэкономите время и деньги

Алюминиевая фольга – это та вещь, которая найдется практически на каждой кухне. И полезной она может быть не только в духовке, но и в морозильной камере.

Фольгу можно использовать не только для запекания или заворачивания продуктов, но и для того, чтобы поддерживать в порядке вашу морозильную камеру, сообщает 24 Канал. Например, с ней вы можете забыть о надоедливой задаче – размораживания морозилки.

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Как разморозить морозилку фольгой?

Независимо от того, какая у вас модель морозильной камеры, всем, вероятно, приходилось сталкиваться с неприятной проблемой – образовании слоев льда на полках. И это может привести ко многим неудобствам и задержать доступ к замороженной пище.

Но для того, чтобы разобраться с проблемой, можно использовать обычную алюминиевую фольгу, которая может за несколько минут разморозить морозилку. Если вы заметили, что льда стало много, нужно просто положить ее в морозильную камеру.

Сперва вам нужно полностью разморозить пристой, а после этого застелить внутреннюю часть полок алюминиевыми листами. А после того, как вы снова вернете продукты, фольга будет выполнять роль барьера для образования льда, и тогда вам не придется больше думать о том, как разморозить камеру.



Морозильную камеру можно защитить от льда фольгой / Фото Pexels

Как правильно разморозить морозильную камеру?

Технология размораживания морозильной камеры существенно зависит от типа холодильника. Модели с No Frost в этом плане идеальны – они содержат встроенные вентиляторы, которые не допускают образования льда на стенках. Впрочем, даже в них производители советуют отключать холодильник и мыть его хотя бы раз в год.

А вот если у вас в морозилке образовалась "шуба", тогда откладывать разморозку не стоит. Но также нужно проверить уплотнитель и дверцу – если они не работают, как следует, лед будет образовываться снова и снова.

Вот как разморозить отдельно морозильную камеру:

отключите холодильник от сети;

достаньте из морозильной камеры все продукты;

вытащите полочки, поддоны и решетки;

оставьте дверцу открытой и подождите, пока оттает лед и снег.

Пока размораживается морозилка (это может занять от 3 до 10 часов), нужно помыть полки и решетки. После этого нужно убрать всю воду из нее и вернуть полки и продукты на место.