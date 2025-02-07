Духовка неправильно може працювати через безліч технічних причин, пише 24 Канал. У більшості випадків потрібно викликати майстра, який допоможе розібратися з проблемою.

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Втім часто причиною є те, що жар в газовій плиті виходить знизу і нерівномірно розподіляється по духовці. Через це дно випічки може підгоріти, а всередині та зверху вона залишиться сирою.

Деякі господині знаються на тонкощах й секретах випічки, тож розповіли, як за допомогою солі можна уникнути цієї проблеми.

Навіщо в духовку кладуть сіль

Якщо тісто постійно сире й не пропікається, потрібно насипати шар кам’яної солі товщиною 3 сантиметри на деко й поставити на низ духовки. Завдяки цьому способу можна рівномірно розподілити жар по всій поверхні. Відповідно випічка вийде ідеальною й добре пропечеться всередині, зверху й навіть матиме золотисту скоринку.



Сіль допоможе випічці пропектися / Фото Pexels

Окрім солі, в духовку можна поставити червону цеглу, яка виконує ту ж саму функцію, як і харчова сіль. Цегла вбирає в себе зайвий жар та забезпечує рівномірний поділ тепла по духовці. У магазинах навіть можна придбати спеціальні пекарські камені, які полегшать процес приготування, змусивши забути про зіпсовану випічку.

Окрім того, розсипана на деко сіль вбирає жир та залишки їжі, тому перед миттям полегшить очищення. Якщо після приготування риби духовка не надто приємно пахне, то всередину можна покласти сіль, щоб усунути поганий запах. Цей метод можна застосовувати, щоб вивести сморід від пригорілої їжі.