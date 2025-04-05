Навіщо мити вікна перед Великоднем: про справжнє значення знають не всі
- Миття вікон перед Великоднем вважається традицією для очищення дому та залучення позитивної енергії.
- Вікна вважаються воротами світла, через які у домівку потрапляє енергія сонця, тому їх очищення перед святом є символом оновлення.
Певно, усім доводилося чути про традицію мити оселю перед Великоднем. Та від звичайного прибирання це миття відрізняє те, що обов'язково потрібно помити вікна.
Миття вікон перед Великоднем – це традиція, що корінням тягнеться у давнину. Та не всі знають, навіщо це робиться та звідки взявся цей звичай, повідомляє 24 Канал.
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Чому перед Великоднем потрібно мити вікна?
Здавна пращури вірили, що найкращий час для очищення дому та вікон – це саме перед Великоднем. Втім, одиниці знають, звідки взялися подібні повір'я та на чому вони базувалися.
А пояснення насправді просте – начебто саме перед цим великим та світлим церковним святом, в оселю з вікон проникають сонячні промені, що можуть прогнати з дому нечисту силу, біди та проблеми. Втім, є кілька нюансів – просто помити вікна може бути недостатньо.
Перед Великоднем потрібно помити вікна / Фото Pexels
Здавна у наших предків існували різні ритуали та прикмети, які вказували, як саме потрібно це зробити, аби точно привабити у свій дім позитивну енергетику та щастя. Насамперед перед процедурою важливо зачинити вікна. Починають їх мити з внутрішньої сторони, а тоді добре вимивають ззовні.
Втім, миття вікон – це не єдина важлива традиція перед святом. Раніше ми розповідали про 3 важливі справи, які потрібно встигнути зробити перед Великоднем.
У народній культурі вікна вважалися такими собі воротами світла, через які у домівку потрапляє енергія сонця. За повір'ями, перед Великоднем важливо прогнати з дому все зле, і це робиться саме завдяки миттю вікон.
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Окрім того, Великдень вважається святом оновлення – і духовного, і фізичного. Усе навколо розквітає, оживає природа, і за народними уявленнями, чиста оселя – це запорука щастя, здоров'я та добробуту родини протягом всього року.