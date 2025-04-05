Навіщо мити вікна перед Великоднем: про справжнє значення знають не всі

Певно, усім доводилося чути про традицію мити оселю перед Великоднем. Та від звичайного прибирання це миття відрізняє те, що обов'язково потрібно помити вікна.

Миття вікон перед Великоднем – це традиція, що корінням тягнеться у давнину. Та не всі знають, навіщо це робиться та звідки взявся цей звичай, повідомляє 24 Канал.

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Чому перед Великоднем потрібно мити вікна?

Здавна пращури вірили, що найкращий час для очищення дому та вікон – це саме перед Великоднем. Втім, одиниці знають, звідки взялися подібні повір'я та на чому вони базувалися.

А пояснення насправді просте – начебто саме перед цим великим та світлим церковним святом, в оселю з вікон проникають сонячні промені, що можуть прогнати з дому нечисту силу, біди та проблеми. Втім, є кілька нюансів – просто помити вікна може бути недостатньо.



Перед Великоднем потрібно помити вікна / Фото Pexels

Здавна у наших предків існували різні ритуали та прикмети, які вказували, як саме потрібно це зробити, аби точно привабити у свій дім позитивну енергетику та щастя. Насамперед перед процедурою важливо зачинити вікна. Починають їх мити з внутрішньої сторони, а тоді добре вимивають ззовні.

Втім, миття вікон – це не єдина важлива традиція перед святом. Раніше ми розповідали про 3 важливі справи, які потрібно встигнути зробити перед Великоднем.

У народній культурі вікна вважалися такими собі воротами світла, через які у домівку потрапляє енергія сонця. За повір'ями, перед Великоднем важливо прогнати з дому все зле, і це робиться саме завдяки миттю вікон.

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Окрім того, Великдень вважається святом оновлення – і духовного, і фізичного. Усе навколо розквітає, оживає природа, і за народними уявленнями, чиста оселя – це запорука щастя, здоров'я та добробуту родини протягом всього року.