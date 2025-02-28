Британський садівник, який випустив понад 30 книг про догляд за рослинами Саймон Акеройд розповів, як завдяки коробці від цукерок зробити ідеальне середовище для насіння, пише 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Чоловік маленькі ємності, в яких раніше були цукерки, використовує як мінітеплицю для пророщування насіння.

Як зробити мінітеплицю для насіння

Залишіть пластикову коробку від цукерок разом із золотою підкладкою, де вони лежали. Далі у кожному відділенні пластикової підкладки потрібно проколоти маленькі отвори. Це допоможе відводити зайву воду та запобігти загниванню коріння.

Після цього кожне відділення для цукерки потрібно наповнити ґрунтом чи торфом, яке підходить для пророщування насіння. Тоді оберіть насіння квітів чи овочів, які хочете виростити й помістіть по кілька зерняток у кожне відділення й трішки присипте землею.



Коробка від цукерок може стати в нагоді / Фото Pinterest

Пластикову кришку помістить на місце, щоб вона створила парниковий ефект. Підтримування вологи й тепла сприятиме швидкому проростанню насіння. Тримати коробку найкраще на підвіконні чи іншому місці з достатньою кількістю світла.

Ефективність від такого пророщування насінин полягає в створенні ідеального мікроклімату. Завдяки коробці не доведеться купувати спеціальні контейнери чи теплиці. Коробка від цукерків є простою у використанні, тож підійде для тих, хто ніколи раніше не займався вирощуванням рослин.

Багато людей вже випробували цей спосіб й залишилися у захваті від того, наскільки просто й легко можна виростити рослинку завдяки мінімальним зусиллям.