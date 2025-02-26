Грошове дерево є найрозповсюдженішою рослиною на підвіконні, пише 24 Канал. Вазон не є вибагливим у догляді та швидко росте, а якщо вірити народним прикметам – навіть залучає у дім фінансовий добробут. Фахівці кажуть, що тримання вдома цієї рослини не є правильним.

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Чому вдома не можна тримати грошове дерево

Видів грошового дерева є кілька десятків, однак у нас популярною є товстянка яйцеподібна. Слід знати, що рослина є отруйною.

Якщо через необережність зламати листочок, то можна отримати алергічну реакцію. А от якщо діти захочуть відірваний листок спробувати на смак, то отруяться, оскільки в листі є миш’як, хоч і небагато. Також потрібно тримати грошове дерево подалі від тварин.

В окремих випадках від грошового дерева можуть спостерігатися отруєння у вигляді блювоти, запаморочення, діареї, втрати свідомості чи різкого болю у животі.

Отруєння рослиною може бути навіть пасивним, коли організм вражається маленькими дозами. Можна відчувати легеньке запаморочення чи погіршення апетиту. Це стається тоді, коли людина занадто багато часу проводить біля грошового дерева.

Не тримайте товстянку ні в спальні, ні на кухні, оскільки в цих місцях ви перебуваєте найчастіше, а отже, рослина буде поступово вам шкодити.

Якщо все ж таки вам дуже подобається грошове дерево, то доглядати за ним краще в рукавичках й тримати подалі від домашніх тварин та маленьких дітей. Щоб мінімізувати ризик від отруєння, краще поставити його на балконі.