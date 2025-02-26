Денежное дерево является самым распространенным растением на подоконнике, пишет 24 Канал. Вазон не является прихотливым в уходе и быстро растет, а если верить народным приметам – даже привлекает в дом финансовое благополучие. Специалисты говорят, что содержание дома этого растения не является правильным.

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Почему дома нельзя держать денежное дерево

Видов денежного дерева есть несколько десятков, однако у нас популярной является толстянка яйцевидная. Следует знать, что растение является ядовитым.

Если по неосторожности сломать листочек, то можно получить аллергическую реакцию. А вот если дети захотят оторванный листок попробовать на вкус, то отрутся, поскольку в листьях есть мышьяк, хоть и немного. Также нужно держать денежное дерево подальше от животных.

В отдельных случаях от денежного дерева могут наблюдаться отравления в виде рвоты, головокружения, диареи, потери сознания или резких болей в животе.

Отравление растением может быть даже пассивным, когда организм поражается маленькими дозами. Можно чувствовать легкое головокружение или ухудшение аппетита. Это происходит тогда, когда человек слишком много времени проводит у денежного дерева.

Не держите толстянку ни в спальне, ни на кухне, поскольку в этих местах вы находитесь чаще всего, а значит, растение будет постепенно вам вредить.

Если все же вам очень нравится денежное дерево, то ухаживать за ним лучше в перчатках и держать подальше от домашних животных и маленьких детей. Чтобы минимизировать риск от отравления, лучше поставить его на балконе.