Не всі знають про корисні властивості йоду, який потрібно використовувати для розсади, пише 24 Канал з посиланням на NV Life. Медичний засіб, який ми використовуємо задля загоєння шкіри, здатен чудово прискорити ріст розсади й навіть запобігає багатьом захворюванням.

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Як використовувати йод під час вирощування розсади

Городники поливають розсаду розчином йоди, який розмішують з водою. Після цього прискорюється зростання та зміцнюється імунітет до великої кількості хвороб.

Для створення розчину потрібно у 3 літрах води розвести всього лише 1 краплю йоду й ретельно все перемішати. Цим розчином потрібно під корінь полити розсаду. Такий полив достатньо буде зробити один раз. Йодовий розчин підійде для розсади огірків, помідорів, перцю, капусти та баклажанів.



Йодовий розчин добре впливає на розсаду / Фото Pexels

Йод також можна поєднати з молоком. У невелику ємність додайте 4 літри води, 1 літр молока та 15 крапель йоду й все ретельно перемішайте. Цим розчином городники вже радять обприскувати листя розсади. Найкраще для цього засобу використовувати домашнє молоко, яке збагачене природною мікрофлорою.

Також зауважте, що обприскування листя найкраще проводити з дрібнодисперсного обприскувача, оскільки саме з нього розчин добре розпилюється, а рослинам його простіше засвоювати.