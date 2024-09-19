Навіщо у хрущовках робили вікно між кухнею та ванною: ви й не здогадувалися

Чимало людей, які живуть у старих п'ятиповерхівках, могли помітити невелике віконце з кухні у санвузол, і призначення його все ще залишається доволі туманним.

Розмір цього віконця був зовсім не маленьким – приблизно 50 на 70 сантиметрів, або ж 60 на 40. В більшості будинків власники прибрали віконця під час ремонту, адже здається, що вони зовсім не потрібні. Втім, Поради 24 зібрали кілька версій, навіщо воно.

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Врятує від вибуху

У ванних кімнатах стояли дров'яні нагрівачі, а тільки потім їх замінили газові колонки. Втім, вони не були набагато безпечнішими, і теоретично все ще могли вибухнути. Побутує версія про те, що вікно мало позбавити хвилю опору та згладити наслідки вибуху. У випадку аварії потужна хвиля начебто пройшла б через вікно, і це допомогло б зберегти стіну цілою.

Допомагає боротися з туберкульозом

Захворіти на туберкульоз тоді боялися, певно, практично всі. І саме темні і вологі приміщення, такі як ванна кімната, є оптимальним середовищем для збудника туберкульозу – палички Коха та розвитку інших бактерій.

Окрім того, вважалося, що ультрафіолет, який проникатиме через віконце разом зі світлом, зможе захистити від хвороби. Втім, це навряд чи спрацювало б – адже через невелике віконце у ванну потрапляло зовсім небагато прямих сонячних променів.

Більше світла

Звісно ж, внутрішнє вікно допомагає краще поширювати світло по квартирі. І економія електроенергії тоді була надзвичайно важлива, й вікно дозволяло не вмикати лампочку, коли ванною користувалися вдень.



Вікно пропускало світло в квартиру / Фото Pexels

Зупиняє цвіль

Зазвичай у ванній кімнаті дуже швидко накопичуються і пар, і волога. І після прийняття душу приміщення доводиться провітрювати, аби в ньому не з'явилася цвіль. Внутрішнє вікно може легко розв'язати цю проблему.

Візуально розширює простір

Коли квадратних метрів у квартирі обмаль, вікно може хоч трохи замаскувати тісноту. Воно створює візуальний ефект більшого простору і дає багато світла у квартиру.

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Навіщо є вікно між ванною та туалетом?

Тут причина насправді теж досить проста і практична. Воно було потрібне для того, щоб позбавлятися від зайвої вологи і цвілі, що утворюється через гарячу пару. Коли у ванній збиралася волога, можна було відкрити внутрішнє віконце і швидко та ефективно провітрити кімнату.