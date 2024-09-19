Зачем в хрущевках делали окно между кухней и ванной: вы и не догадывались

Многие люди, которые живут в старых пятиэтажках, могли заметить небольшое окошко из кухни в санузел, и назначение его все еще остается довольно туманным.

Размер этого окошка был совсем не маленьким – примерно 50 на 70 сантиметров, или же 60 на 40. В большинстве домов владельцы убрали окошки во время ремонта, ведь кажется, что они совсем не нужны. Впрочем, Porady 24 собрали несколько версий, зачем оно.

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Спасет от взрыва

В ванных комнатах стояли дровяные нагреватели, а только потом их заменили газовые колонки. Впрочем, они не были намного безопаснее, и теоретически все еще могли взорваться. Бытует версия о том, что окно должно было лишить волну сопротивления и сгладить последствия взрыва. В случае аварии мощная волна вроде бы прошла бы через окно, и это помогло бы сохранить стену целой.

Помогает бороться с туберкулезом

Заболеть туберкулезом тогда боялись, вероятно, практически все. И именно темные и влажные помещения, такие как ванная комната, является оптимальной средой для возбудителя туберкулеза – палочки Коха и развития других бактерий.

Кроме того, считалось, что ультрафиолет, который будет проникать через окошко вместе со светом, сможет защитить от болезни. Впрочем, это вряд ли сработало бы – ведь через небольшое окошко в ванну попадало совсем немного прямых солнечных лучей.

Больше света

Конечно же, внутреннее окно помогает лучше распространять свет по квартире. И экономия электроэнергии тогда была чрезвычайно важна, и окно позволяло не включать лампочку, когда ванной пользовались днем.



Окно пропускало свет в квартиру / Фото Pexels

Останавливает плесень

Обычно в ванной комнате очень быстро накапливаются и пар, и влага. И после принятия душа помещение приходится проветривать, чтобы в нем не появилась плесень. Внутреннее окно может легко решить эту проблему.

Визуально расширяет пространство

Когда квадратных метров в квартире мало, окно может хоть немного замаскировать тесноту. Оно создает визуальный эффект большего пространства и дает много света в квартиру.

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Зачем есть окно между ванной и туалетом?

Здесь причина на самом деле тоже достаточно проста и практична. Оно было нужно для того, чтобы избавляться от лишней влаги и плесени, образующейся из-за горячего пара. Когда в ванной собиралась влага, можно было открыть внутреннее окошко и быстро и эффективно проветрить комнату.