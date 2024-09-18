Навіщо замочувати горіхи у воді: про це знають одиниці

Виявляється, перед тим, як починати їсти горіхи, чимало людей їх замочують. Та чи справді потрібно це робити і чи дасть це хоч якийсь результат?

Замочувати горіхи потрібно з багатьох різних причин, але основна полягає у наявності в горіхах фітинової кислоти. Якщо не підготувати горіхи до вживання, тоді вітаміни у ньому начебто перебувають у сплячці. Поради 24 розповідають про основні причини замочувати горіхи.

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Основні причини замочувати горіхи

Причин замочувати горіхи є безліч – і серед них покращення смаку та краща засвоюваність продуктів. І якщо ви ще не робили цього раніше, тоді спробувати точно варто!

Для рецепта

Чимало рецептів передбачають попереднє замочування горіхів, адже цей процес робить продукти м'якшими та простішими в роботі. Наприклад, якщо ви хочете приготувати сире горіхове молоко чи імітувати випічку, як печиво чи горіхи.

Для покращення смаку

Навіть якщо ви не дотримуєтеся сироїдіння, одна з причин замочувати горіхи полягає в тому, що чимало з них смакуватимуть набагато краще після процедури. Наприклад, з волоських горіхів зникне терпкий присмак, який може вам не подобатися. Це відбувається через те, що дубильні речовини вимиваються, і горіх стає м'якшим та маслянистим.

Для видалення бруду

Так, звісно ж, замочування допомагає прибрати бруд – всього за 20 хвилин вода навколо продуктів точно стане коричневою. А через пару годин основний відсоток пилу та інших залишків потрапить у воду, і горіхи стануть значно приємнішими на смак. І воду від замочування горіхів з цієї ж причини не можна ніде використовувати – її потрібно неодмінно вилити.

Для здоров'я

Ще одна відома перевага замочування горіхів – це підвищена активність ферментів і краще засвоєння поживних речовин. І в процесі замочування горіхи починають проростати, а це значно збільшує їхній поживний профіль.



Горіхи можна замочувати / Фото Unsplash

Скільки часу потрібно замочувати горіхи

Кожен вид горіхів має свій час на замочування. І найдовше потрібно залишати у воді мигдаль – аж на 12 годин. Волоські горіхи радять заливати водою на 8 – 12 годин, а ось арахіс та фундук – на 8 годин.

І ось проста інструкція, яка допоможе вам правильно вимочити горіхи: