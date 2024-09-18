Чимало городників все ще палить листя після його збирання в садку. Але робити цього не можна – передусім через те, що це заборонено законодавством України, а також через те, що це забруднює повітря, ґрунт та водойми і загрожує здоров'ю людей. Та Поради 24 підібрали кілька альтернативних способів використати опале листя на дачі.

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Зробіть перегній

Перегній з листя можна використовувати як мульчування або підкислення ґрунту. Втім, сам по собі перегній з листя не містить дуже багато поживних речовин, але його користь у іншому – він затримує вологу в землі та приваблює туди корисних дощових черв'яків.

Найкраще для перегною листя збирати у вологу погоду. Якщо ж вперто тримається суха погода, тоді листя потрібно змочити водою, наповнити ним мішки та утрамбувати. Залиште мішок на рік, і за цей час перегній вже буде готовий.

Компостуйте опале листя

Перед тим, як додати листя у компостну яму чи спеціальну купу, вам потрібно його подрібнити. Робити це ви можете вручну, або ж за допомогою ножиць чи ножа. Для того, щоб користь від такого компосту була максимальна, вам потрібно перекладати листя шарами з перегноєм чи звичайним ґрунтом.

Спершу кладете товстий шар з подрібненого листя – не менше 30 сантиметрів, а потім перегній, і знову – листя. Через рік вже матимете якісний компост.



З листя можна зробити компост / Фото Pexels

Утепліть троянди на зиму

Теплолюбні чагарники, як-от троянди чи гортензії, дуже бояться холодів і серйозних морозів. Зверніть увагу, що для того, аби в рослинах не завелися шкідники, потрібно використовувати тільки сухе та здорове листя.

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Додайте в ґрунт для кімнатних рослин

Листя з листопадних дерев може бути на диво хорошим підживленням для ґрунту у кімнатних квітів. Потрібно подрібнити це листя разом з однорічними бур'янами, видаливши в них попередньо квіти та коріння, а суміш додати в ґрунт для розсади.

Влаштуйте теплі грядки

Листя не тільки можна, але й потрібно закопувати! Це допоможе набагато швидше отримати весняний урожай. Як це зробити? Заздалегідь прокопайте траншеї і покладіть туди опалі яблука та листя до самих країв, а зверху ще можна додати подрібнену траву та різні зелені залишки.

Все ще потрібно полити водою. З настанням весни землю насипте на листя та накрийте будь-яким нетканим матеріалом. Після кількох днів зігрівання у землю можна буде висаджувати розсаду.