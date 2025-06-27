Звичай, який рятував цілі родини: чому варто повісити віник над дверима

У давнину віник був не лише інструментом для прибирання, а й потужним оберегом. Особливої сили він набирав, коли його вішали над дверима – у цьому крилася глибока символіка та віра в захист від зла.

Що відомо про цей старовинний звичай – розкаже 24 Канал.

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Чому варто повісити віник над дверима

Ще наші прабабусі вірили, що віник здатен захистити дім від зла, заздрощів і бід. Давня прикмета, яку дехто вважає забобоном, насправді має глибокий сенс – і навіть сьогодні її продовжують дотримуватись.

Наші предки вірили, що віник, підвішений угору щетиною біля входу до хати, відганяє:

злих духів,

заздрісних людей,

хвороби.

Вважалося, що негативна енергія "зачіпається" за щетину віника і не проходить далі в дім. Такий оберіг часто ставили над вхідними дверима, в кутку або над вікном. В деяких регіонах віник прикрашали стрічками, сухоцвітами або навіть монетками – на достаток, мир і добробут.



Чому варто повісити віник над дверима / Фото Unsplash

Сьогодні така традиція більше збереглася в сільській місцевості або серед поціновувачів етностилю, однак віник-оберіг досі можна побачити в багатьох оселях як символ захисту та добрих намірів.

Раніше ми вже пояснювали, чому не можна стукати по столі. Це вважається небезпечним жестом у народних прикметах, що може призвести до сварок або неприємностей.