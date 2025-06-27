Обычай, который спасал целые семьи: почему стоит повесить веник над дверью
- В древности веник вешали над дверью как оберег от зла, зависти и бед, считая, что он отгоняет злых духов, завистливых людей и болезни.
- Веник-оберег украшали лентами, сухоцветами или монетками, и эта традиция сохранилась в сельской местности и среди ценителей этностиля.
В древности веник был не только инструментом для уборки, но и мощным оберегом. Особую силу он набирал, когда его вешали над дверью – в этом крылась глубокая символика и вера в защиту от зла.
Что известно об этом старинном обычае – расскажет 24 Канал.
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Почему стоит повесить веник над дверью
Еще наши прабабушки верили, что веник способен защитить дом от зла, зависти и бед. Древняя примета, которую некоторые считают суеверием, на самом деле имеет глубокий смысл – и даже сегодня ее продолжают придерживаться.
Наши предки верили, что веник, подвешенный вверх щетиной у входа в дом, отгоняет:
- злых духов,
- завистливых людей,
- болезни.
Считалось, что негативная энергия "зацепляется" за щетину веника и не проходит дальше в дом. Такой оберег часто ставили над входной дверью, в углу или над окном. В некоторых регионах веник украшали лентами, сухоцветами или даже монетками – на достаток, мир и благополучие.
Почему стоит повесить веник над дверью / Фото Unsplash
Сегодня такая традиция больше сохранилась в сельской местности или среди ценителей этностиля, однако веник-оберег до сих пор можно увидеть во многих домах как символ защиты и добрых намерений.
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