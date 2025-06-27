Что об этом жесте говорят приметы – расскажет 24 Канал.

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В традиционной украинской культуре стол – это символ семейного очага, место, где собирается вся семья, принимается пища, ведутся важные разговоры. Стучать по нему считалось не просто невежливым, а даже опасным с точки зрения энергетики.

Что говорят приметы

По разным приметам стучать по столу может:

привести к ссоре. Наши предки верили, что такой жест может "разбудить" конфликты в семье или на работе;

вызывает беду или плохие новости. Считалось, что стуком по столу можно навлечь на дом неприятности.

Несмотря на распространение рационального мышления, многие люди до сих пор инстинктивно избегают стучания по столу, особенно деревянному.

Интересно! Стук по столу часто воспринимается как проявление нетерпения, пренебрежения или желание доминировать в разговоре. Если говорится о трапезе, деловой встрече или даже неформальном общении, подобные жесты считаются грубыми – стол ассоциируется со спокойствием и уважением к присутствующим.



Стол – это символ семейного очага / Фото Unsplash

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