Издавна лавровый лист использовался как магический инструмент для привлечения успеха и богатства, пишет 24 Канал. Сильная энергетика листа способна усилить денежный поток, помогая привлечь финансовое благополучие.

Читайте также В эти дни недели за коммуналку платить нельзя: только привлечете нищету

Зачем оставлять лавровый лист возле окна

Некоторые хозяйки кладут лавровый лист у окна для того, чтобы привлечь в жизнь достаток. По приметам, несколько лавровых листочков, которые стоят на подоконнике, могут улучшить финансовое состояние. В летнее время время от времени их нужно менять, поскольку листья могут выгореть на солнце.

Также говорят, что лавровые листочки у окна влияют на положительную энергетику дома и притягивают в жизнь благополучие. В некоторых культурах, лавровые листья на подоконнике считаются символом успеха.



Лавровые листья притягивают успех и деньги / Фото Pexels

Кроме народных примет, лавровые листья кладут у окна по определенным другим причинам, к примеру, для отпугивания насекомых. Из-за того, что листья имеют сильный запах, в дом не залетят мухи и комары.

Если же на кухне есть несколько неприятный запах, то нужно поджечь несколько лавровых листьев и поставить на тарелку. Благодаря такому трюку удастся освежить воздух в помещении.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, какие вещи никогда нельзя показывать гостям, чтобы не лишиться денег и удачи.

Некоторые говорят, что запах лаврового листа имеет успокаивающее действие, поэтому помогает улучшить настроение и снять стресс. Можно поставить горстку листочков на подоконник и время от времени внюхиваться в запах.