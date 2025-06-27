Здавна лавровий лист використовувався як магічний інструмент для залучення успіху та багатства, пише 24 Канал. Сильна енергетика листка здатна посилити грошовий потік, допомагаючи залучити фінансовий добробут.

Читайте також В ці дні тижня за комуналку платити не можна: тільки притягнете злидні

Навіщо залишати лавровий лист біля вікна

Деякі господині кладуть лавровий лист біля вікна задля того, щоб привабити у життя достаток. За прикметами, кілька лаврових листочків, які стоять на підвіконні, можуть покращити фінансовий стан. У літню пору час від часу їх потрібно змінювати, оскільки листки можуть вигоріти на сонці.

Також кажуть, що лаврові листочки біля вікна впливають на позитивну енергетику дому й притягують в життя благополуччя. У деяких культурах, лаврове листя на підвіконні вважається символом успіху.



Лаврове листя притягує успіх та гроші / Фото Pexels

Окрім народних прикмет, лаврове листя кладуть біля вікна з певних інших причин, до прикладу, для відлякування комах. Через те, що листя має сильний запах, в оселю не залетять мухи та комарі.

Якщо ж на кухні є дещо неприємний запах, то потрібно підпалити кілька лаврових листків та поставити на тарілку. Завдяки такому трюку вдасться освіжити повітря в приміщенні.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, які речі ніколи не можна показувати гостям, аби не позбутися грошей та удачі.

Дехто каже, що запах лаврового листка має заспокійливу дію, тож допомагає покращити настрій та зняти стрес. Можна поставити жменьку листочків на підвіконня й час від часу внюхуватися в запах.