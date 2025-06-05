Деякі люди стверджують, що для того, аби завжди залишатися при грошах та не втрапляти у неприємності, потрібно з увагою обирати день для оплати комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Коли не можна платити комуналку?

Астрологи та нумерологи стверджують, що є деякі дні, коли краще взагалі не братися за оплату рахунків. А краще взагалі не брати до рук гаманець і не віддавати з нього гроші. Зокрема, краще не оплачувати комунальні послуги у четвер – цей день вважається вкрай невдалим для цього.

Набагато краще буде зробити це раніше чи пізніше. Але чому, знають не всі. А справа ж полягає у тому, що четвер має особливу фінансову енергетику. І, можливо, вам навіть доводилося чути прикмету про те, що у четвер потрібно пити каву з корицею, аби залучити у життя багатство та достаток.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, які речі ніколи не можна показувати гостям, аби не позбутися грошей та удачі.

І ця прикмета з'явилася не на пустому місці – саме у четвер, за словами езотериків, відкриваються фінансові потоки, що дозволяють керувати своїми прибутками. І в цей день потрібно зберігати та примножувати свої гроші – тоді кількість заробленого подвоїться.



У четвер оплачувати комунальні послуги не варто / Фото Pexels

А ось витрачати кошти, навіть на потрібні речі, не радять. Це може призвести до того, що фінансова удача вас облишить, і вам доведеться докладати більше сил для того, аби зберегти свої статки.

Ще один день, коли не варто оплачувати комунальні послуги – це неділя. Цей день присвячений для відпочинку від турбот, і в нього не можна думати про важливі справи та витрачати гроші.