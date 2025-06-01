Якщо ви хочете, аби ваша шторка для душу служила вам роками та не псувалася, потрібно періодично якісно її чистити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Адже цвіль на ній може бути не тільки негарною, але й небезпечною.

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Як почистити шторку для душу?

Можливо, ви помічали, що іноді шторка для душу виглядає неприємною та брудною навіть після досить ретельного очищення. Але це не значить, що варто повністю забути про очищення – просто, можливо, настав час вдатися до інших методів.

І один з них дуже простий – потрібно просто зняти шторку з душу та закинути її у пральну машину разом з невеликою кількістю мийного засобу. Втім, дуже важливо використовувати делікатний режим та прохолодну воду, аби не зіпсувати шторку.

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І ще одна хитрість – потрібно додати до шторки у пральній машині ще й кілька рушників – вони виконають роль губок, і вам нічого не доведеться чистити руками.

Цей метод підійде для більшості пластикових, вінілових та тканинних штор та підкладок, що стійкі до відбілювача. Втім, якщо ваша шторка барвиста чи з візерунками, використовувати цей засіб не варто.



Шторку для душу можна прати у машинці / Фото Pexels

Як часто потрібно прати шторку для ванної?

Не всі це знають, та пранням шторки потрібно займатися не рідше, ніж раз на три місяці. Якщо ви звикнете до регулярного чищення цього аксесуару у ванній, можете забути і про неприємний запах, і про різноманітні мікроби та бактерії.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна швидко очистити вапняний наліт з унітаза.

Затхлий запах, до речі, як і великі жовті плями, часто з'являються через те, що довжина шторки підібрана неправильно – і це значить, що її потрібно відкоригувати, або ж купити нову, що буде підходити. Тоді забруднень на ній стане у рази менше.