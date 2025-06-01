Картопля – це чудовий і відносно легкий у вирощуванні овоч, який полюбляє чимало городників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, для того, аби на вашу картоплю не напосіли шкідники, потрібно уникати посадки її поряд з деякими рослинами.

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Помідор

Практично усі дуже люблять помідори, проте експерти погоджуються, що їх потрібно тримати якомога далі від картоплі. Річ у тому, що обидві ці культури належать до родини пасльонових, і тому вони стикаються з однаковими хворобами та шкідниками.

Окрім того, помідори можуть надто сильно затінити картоплю – а для неї це стало б проблемою, адже бульбі для процвітання та активного сонця потрібно повне сонце.



Помідори не можна садити біля картоплі / Фото Pexels

Перець

Як і помідори, перець належить до тієї ж родини, що й картопля – і через це близька їхня посадка може призвести до проблем зі шкідниками та хворобами. Але також перець конкуруватиме з картоплею за поживні речовини.

І будьте готові, що через перець на картоплі може побільшати й шкідників – зокрема й колорадських жуків.

Баклажан

Ось ще один представник родини пасльонових, що має триматися якомога далі від грядок картоплі. Вирощування разом цих рослин суттєво підвищить ризик поширення шкідників та хвороб по полю чи городу.

До речі, раніше ми вже розповідали про одну фатальну помилку городників, через яку огірки взагалі не ростуть.

Гарбуз

Гарбузи – це основний продукт осені, і вони точно мають бути на вашому городі. Але краще для них обрати ділянку далі від картоплі. Річ у тому, що ці овочі швидко розростаються та займають простір – а картоплі вільне місце потрібне для стабільного і швидкого росту. Окрім того, велике листя гарбузів може затінювати рослини картоплі, і вони не отримають вдосталь сонячного світла.

Малина

Як і картопля, малина схильна до грибкових захворювань, тому спільне вирощування цих рослин – далеко не найкраща ідея. Це може призвести до справжньої катастрофи не тільки для цих конкретних видів, але й для цілого саду.