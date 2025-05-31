Корені огірків розташовані дуже близько до поверхні землі, тому незначне втручання може легко їх пошкодити, пише 24 Канал з посиланням на "Новини. Live". Овочі можуть почати слабшати, повільніше рости й гірше плодоносити.

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Чому не можна розпушувати ґрунт

Розпушений верхній шар ґрунту здатен швидко пересихати. Втрата вологи знизить надходження поживних речовин, тому плоди можуть бути дрібними й без смаку. Часте розпушування також може змінити природну структуру ґрунту й порушити роботу корисних мікроорганізмів, а це погано вплине на родючість та здоров’я овочів.

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Замість розпушування ґрунту під кущами огірків, варто скористатися менш травматичними методами.

Мульчування

Візьміть шар мульчі (солома, скошена трава, тирса) й накрийте нею грядку з огірками. Мульча захистить ґрунт від пересихання, стримає ріст бур’янів та покращить проникнення повітря до коріння.

Полив

Помірне та регулярне зволоження – це основа здорового розвитку огірків. Важливо лише не заливати рослину, а підтримувати стабільну вологість.



Огіркам потрібен належний догляд / Фото Pexels

Живлення

Для гарного росту огірків, варто використовувати певні добрива. Внесення комплексних мінеральних чи органічних речовин зможуть зміцнити кореневу систему й стимулювати ріст.

До речі, раніше ми вже розповідали, де не можна садити помідори, аби не залишитися без врожаю.

Обробка міжрядь

Для підтримки чистоти грядки, варто акуратно доглядати за міжряддям, не зачіпаючи зону біля кореня огірків.