Корни огурцов расположены очень близко к поверхности земли, поэтому незначительное вмешательство может легко их повредить, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новости. Live". Овощи могут начать ослабевать, медленнее расти и хуже плодоносить.

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Почему нельзя рыхлить почву

Разрыхленный верхний слой почвы способен быстро пересыхать. Потеря влаги снизит поступление питательных веществ, поэтому плоды могут быть мелкими и безвкусными. Частое рыхление также может изменить естественную структуру почвы и нарушить работу полезных микроорганизмов, а это плохо повлияет на плодородие и здоровье овощей.

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Вместо рыхления почвы под кустами огурцов, стоит воспользоваться менее травматичными методами.

Мульчирование

Возьмите слой мульчи (солома, скошенная трава, опилки) и накройте ею грядку с огурцами. Мульча защитит почву от пересыхания, сдержит рост сорняков и улучшит проникновение воздуха к корням.

Полив

Умеренное и регулярное увлажнение – это основа здорового развития огурцов. Важно только не заливать растение, а поддерживать стабильную влажность.



Огурцам нужен надлежащий уход / Фото Pexels

Питание

Для хорошего роста огурцов, стоит использовать определенные удобрения. Внесение комплексных минеральных или органических веществ смогут укрепить корневую систему и стимулировать рост.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, где нельзя сажать помидоры, чтобы не остаться без урожая.

Обработка междурядий

Для поддержания чистоты грядки, стоит аккуратно ухаживать за междурядьями, не затрагивая зону у корня огурцов.