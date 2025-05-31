Якщо ви помітили, що на унітазі чи ванні з'являється вапняний наліт, затягувати із боротьбою з ним не варто, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аврора". Адже прибрати його можна дуже просто і за якісь лічені хвилини. І для цього навіть не потрібно купувати жодних дорогих засобів.

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Чому з'являється вапняний наліт?

Водопровідна вода має у своєму складні мінеральні солі – і саме вони осідають на різних поверхнях та зрештою утворюють наліт. І у ванній є набагато більше шансів, що такі відкладення з'являться – і на ванній, і на раковині, і на унітазі.

Окрім того, звернути увагу потрібно також на лійки, шланги, крани, плиткове покриття та різні аксесуари – мильниці та дозатори тощо. Мінеральні солі з часом можуть проникнути у структуру матеріалів та руйнувати її, і тому за поверхнями варто слідкувати та не допускати накопичення вапняних відкладень.

Для того, аби очистити поверхні від вапняного нальоту, звичайної води буде недостатньо – найкраще буде використовувати засоби, що містять у складі кислоту чи хлор. Окрім того, варто мінімізувати потрапляння на них води.



Вапняний наліт з'являється через мінеральні солі / Фото Pexels

Як видалити вапняний наліт на унітазі?

Найбільше солей відкладається саме на керамічних виробах. І попри те, що мовиться не тільки про унітаз, найчастіше наліт утворюється саме там. Для того, аби прибрати бруд можна використати або спеціальний гель, або ж вдатися до народних засобів, які будуть діяти анітрохи не гірше.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна почистити підошву праски від нагару народними засобами.

Дуже добре працює проти нальоту розчин оцту. Ось як його приготувати:

нагрійте столовий оцет до 40 градусів;

додайте до нього дрібку солі;

використайте розчин для обробки поверхні унітаза;

залиште так на кілька годин;

змийте оцет водою.

Ще один народний засіб, який має велику популярність – це сода. Перед тим, як видаляти вапняний наліт з унітаза чи іншої кераміки, потрібно намочити місце, де є бруд.

Після цього насипте соду та губкою ретельно втирайте її у проблемну ділянку. Сода діятиме як абразив та досить швидко розчинить наліт. Після цього унітаз потрібно буде промити водою.