Якщо ви протягом досить тривалого часу не чистили свою праску, тоді її підошва, скоріш за все, вкрита помаранчевим чи коричневим нагаром, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". І це не тільки впливає на візуальну привабливість праски, але й може зіпсувати ваш одяг.

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Як почистити підошву праски від нагару?

Чиста праска – це запорука ідеального прасування. Адже коли металева площина приладу покривається вапняком, це може призвести до того, що нагрівання не буде розподілятися рівномірно. В результаті тканина може не прогрітися, або ж навпаки – праска пропалить матеріал.

Отож, щойно ви побачили вапняковий наліт чи нагар, зволікати не варто – краще одразу очистити праску, це перед тим, як доведеться розпрощатися з кількома улюбленими елементами одягу.

До речі, увагу потрібно звернути не тільки на підошву праски. Раніше ми вже ділилися простим способом очистити шви між плиткою у ванній, аби вони знову стали білосніжними.

До того ж прилад можна досить легко почистити у домашніх умовах – потрібно тільки використовувати вдалі щадні засоби, що не пошкодять поверхню праски. Не варто чистити підошву приладу металевими щітками чи скребками – вони пошкодять чутливу поверхню та залишать подряпини. Також залиште для інших випадків усі кристалічні та жорсткі речовини.



Підошву праски потрібно очищати від нагару / Фото Pexels

Краще використовувати матеріали, що не подряпають та не пошкодять поверхню. Наприклад, популярним засобом є оцет. Він має унікальні антибактеріальні та хімічні властивості, що легко допомагають видалити накип з підошви праски. Оцет також можна використовувати практично у будь-якій сфері життя – і у приготуванні їжі, і у прибиранні.

Для початку потрібно підготувати розчин з оцту та води – змішайте їх у рівних кількостях, аби засіб був щадним і не надто агресивним. Після цього вимкніть прилад та залиште його на певний час, аби підошва праски охолола. Намочіть м'яку ганчірку чи губку у приготованому розчині оцту та води.

Після цього засобом обережно вимийте підошву, аби позбутися накипу. Та після чищення потрібно обов'язково ретельно протерти праску, аби прибрати з неї надлишок вологи та оцту – цього вистачить для того, аби ефективно очистити прилад.