У деяких випадках у швах між плиткою може бути навіть пліснява, пише 24 Канал з посиланням на Express. Часто господині використовують агресивні методи, однак без них можна обійтися.

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Як видалити бруд зі швів між плиткою

У домашніх умовах можна зробити очищувач, який легко та просто видалить плями на швах. Щоб зробити лінії затирки сліпучо-білими, варто змішати три компоненти – харчову соду, засіб для миття посуду й перекис водню.

Завдяки лужним властивостям харчової соди, мильний наліт чи жир зі швів швидко зійдуть. Перекис водню відбілює й освітлює шви, тож навіть не доведеться використовувати агресивні хімічні речовини.



Шви в плитці можна легко відчистити / Фото Pexels

Потрібно змішати дві частини перекису водню й одну частину харчової соди з двома чайними ложками засобу для миття посуду. Все це перелийте в порожню пляшку з розпилювачем. Тоді цей розчин розпиліть на лінію швів та залишіть подіяти на 10 хвилин.

Щоб покращити вигляд швів, достатньо лише кілька разів почистити кожну лінію й ви одразу побачите різницю. Шви почнуть білішати й світлішати вже на очах.

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За бажанням, соду, перекис водню та оцет можна використовувати окремо й протирати шви плитки. Всі ці три компоненти без змішування також дадуть непоганий результат.