В некоторых случаях в швах между плиткой может быть даже плесень, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Часто хозяйки используют агрессивные методы, однако без них можно обойтись.

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Как удалить грязь со швов между плиткой

В домашних условиях можно сделать очиститель, который легко и просто удалит пятна на швах. Чтобы сделать линии затирки ослепительно белыми, стоит смешать три компонента – пищевую соду, средство для мытья посуды и перекись водорода.

Благодаря щелочным свойствам пищевой соды, мыльный налет или жир со швов быстро сойдут. Перекись водорода отбеливает и осветляет швы, поэтому даже не придется использовать агрессивные химические вещества.



Швы в плитке можно легко отчистить / Фото Pexels

Нужно смешать две части перекиси водорода и одну часть пищевой соды с двумя чайными ложками средства для мытья посуды. Все это перелейте в пустую бутылку с распылителем. Тогда этот раствор распылите на линию швов и оставьте подействовать на 10 минут.

Чтобы улучшить вид швов, достаточно лишь несколько раз почистить каждую линию и вы сразу увидите разницу. Швы начнут белеть и светлеть уже на глазах.

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По желанию, соду, перекись водорода и уксус можно использовать отдельно и протирать швы плитки. Все эти три компонента без смешивания также дадут неплохой результат.