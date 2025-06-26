Навіщо встромляти голку над дверима: суть прикмети точно здивує
- Голка над дверима може бути як оберегом, так і спробою навести порчу, залежно від її розташування.
- Для захисту дому голки встромляють в одвірок вістрями вгору, супроводжуючи це спеціальним заклинанням.
- Якщо голку знайдено ззовні, її слід обережно видалити, обробити вогнем і викинути на перехресті або закопати.
Можливо, вам доводилося бачити у дверях у знайомих ввіткнуту голку чи булавку, і ви замислювалися, навіщо вона там. Виявляється, це не помилка і не випадковість.
Вхідні двері оберігають житло від сторонніх, а також від різноманітної негативної енергії, що прагне проникнути в оселю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Good House. І для того, аби захистити свій дім, предки придумали чимало оберегів.
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Навіщо встромлюють голки над дверима дому?
Голка, вколота у двері, має багато значень: це може бути й наведення пристріту, і оберіг, що захищає від недругів. Тут усе залежить від того, з якого боку дверей вколота шпилька. Якщо вона ззовні – хтось намагається навести порчу; якщо голка забита зсередини – це оберіг.
Що робити, якщо ззовні дверей знайшли голку:
- перш за все потрібно обережно дістати її з дверей, але не голими руками, а у рукавичках;
- якщо руками дістати не виходить, скористайтеся пласкогубцями;
- просмажте голку над вогнем, але не в домі;
- викиньте голку на перехресті, або ж закопайте у землю. Тоді почистьте дім від негативної енергетики – про те, як це зробити, ми вже розповідали раніше.
Голка за дверима може бути пристрітом / Фото Pexels
У внутрішню частину одвірка голки встромляють вістрями вгору – аби захистити квартиру та її власника. Якщо у вас вдома побуває недруг, він не зможе заподіяти вам зла. Але для того, аби захист був максимально дієвим, зазвичай встромляють в одвірок 3 голки гострим кутом вгору.
Першою голкою потрібно обвести всі двері навколо. Встроміть її в одвірок та скажіть голосно ці слова: "Голка, будь на сторожі мого дому. Зберігай мій спокій та затишок! Добрих людей впускай, а злих відганяй".
Так само потрібно встромити другу та третю голку, кожного разу повторюючи намовляння.