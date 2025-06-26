Якщо ви помітили, що одяг після прання пахне затхлістю та пліснявою, це значить, що барабан пральної машини терміново потребує чищення, повідомляє 24 Канал. Адже з часом через вологість там може з'явитися грибок, який псує не тільки ваш одяг, але й техніку.

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Навіщо додавати сіль у пральну машинку?

Виявляється, додавання звичайної солі, що знайдеться на кожній кухні, до пральної машини може мати неймовірно позитивний ефект і на одяг, і на техніку. Якщо ви хочете очистити машинку від неприємного запаху та вапняного нальоту, що з'являється через жорстку воду, тоді половина чайної ложки солі та пів склянки соди – це все, що вам потрібно.

Для додавання у пральну машину найкраще буде використовувати сіль грубого помелу. Саме вона найефективніше видаляє вапно та накип з барабана, а також грибок та бактерії. І своєчасне очищення пральної машини може суттєво подовжити термін її служби.



Сіль можна додати до прання / Фото Pexels

Та додавати сіль можна в машинку не тільки тоді, коли ви очищуєте барабан, але й під час звичайного прання.

Що сіль робить з одягом під час прання:

робить махрові рушники м'якими та пишними, повертає їм яскравість;

покращує виполіскування порошку з одягу;

прибирає жовтизну;

відбілює старі речі;

повертає одягу насичені кольори;

прибирає запахи та плями.

Що можна додати у пральну машину, окрім солі?

Якщо ви маєте випрати брудний одяг із застарілими плямами, тоді у барабан машинки, окрім ложки солі, можна додати ще столову ложку лимонного соку, або ж чайну ложку оцту – ця комбінація відмінно працюватиме проти плям.

Під час прання махрових рушників у барабан, до речі, часто додають навіть більше солі – приблизно 4 столові ложки, а також 100 мілілітрів оцту. Періть рушники протягом 15 хвилин, і вони стануть м'якими та пухнастими. До речі, раніше ми розповідали й про інші методи, що допоможуть повернути м'якість банним рушникам.