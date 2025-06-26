Навіщо додавати сіль у пральну машину: знають не всі

Пральна машина – це необхідна техніка у кожному домі, без якої зараз не обійтися. Але з часом вона може почати працювати гірше, і одяг після прання вже не пахнутиме свіжістю.

Якщо ви помітили, що одяг після прання пахне затхлістю та пліснявою, це значить, що барабан пральної машини терміново потребує чищення, повідомляє 24 Канал. Адже з часом через вологість там може з'явитися грибок, який псує не тільки ваш одяг, але й техніку.

Цікаво Як правильно помити полуницю: 3 секретних способи

Навіщо додавати сіль у пральну машинку?

Виявляється, додавання звичайної солі, що знайдеться на кожній кухні, до пральної машини може мати неймовірно позитивний ефект і на одяг, і на техніку. Якщо ви хочете очистити машинку від неприємного запаху та вапняного нальоту, що з'являється через жорстку воду, тоді половина чайної ложки солі та пів склянки соди – це все, що вам потрібно.

Для додавання у пральну машину найкраще буде використовувати сіль грубого помелу. Саме вона найефективніше видаляє вапно та накип з барабана, а також грибок та бактерії. І своєчасне очищення пральної машини може суттєво подовжити термін її служби.



Сіль можна додати до прання / Фото Pexels

Та додавати сіль можна в машинку не тільки тоді, коли ви очищуєте барабан, але й під час звичайного прання.

Що сіль робить з одягом під час прання:

робить махрові рушники м'якими та пишними, повертає їм яскравість;

покращує виполіскування порошку з одягу;

прибирає жовтизну;

відбілює старі речі;

повертає одягу насичені кольори;

прибирає запахи та плями.

Що можна додати у пральну машину, окрім солі?

Якщо ви маєте випрати брудний одяг із застарілими плямами, тоді у барабан машинки, окрім ложки солі, можна додати ще столову ложку лимонного соку, або ж чайну ложку оцту – ця комбінація відмінно працюватиме проти плям.

Під час прання махрових рушників у барабан, до речі, часто додають навіть більше солі – приблизно 4 столові ложки, а також 100 мілілітрів оцту. Періть рушники протягом 15 хвилин, і вони стануть м'якими та пухнастими. До речі, раніше ми розповідали й про інші методи, що допоможуть повернути м'якість банним рушникам.