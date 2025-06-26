Зачем добавлять соль в стиральную машину: знают не все

Стиральная машина это необходимая техника в каждом доме, без которой сейчас не обойтись. Но со временем она может начать работать хуже, и одежда после стирки уже не будет пахнуть свежестью.

Если вы заметили, что одежда после стирки пахнет затхлостью и плесенью, это значит, что барабан стиральной машины срочно нуждается в чистке, сообщает 24 Канал. Ведь со временем из-за влажности там может появиться грибок, который портит не только вашу одежду, но и технику.

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Зачем добавлять соль в стиральную машинку?

Оказывается, добавление обычной соли, что найдется на каждой кухне, в стиральную машину может иметь невероятно положительный эффект и на одежду, и на технику. Если вы хотите очистить машинку от неприятного запаха и известкового налета, что появляется из-за жесткой воды, тогда половина чайной ложки соли и полстакана соды – это все, что вам нужно.

Для добавления в стиральную машину лучше всего будет использовать соль грубого помола. Именно она эффективно удаляет известь и накипь из барабана, а также грибок и бактерии. И своевременная очистка стиральной машины может существенно продлить срок ее службы.



Соль можно добавить к стирке / Фото Pexels

И добавлять соль можно в машинку не только тогда, когда вы очищаете барабан, но и во время обычной стирки.

Что соль делает с одеждой во время стирки:

делает махровые полотенца мягкими и пышными, возвращает им яркость;

улучшает выполаскивание порошка из одежды;

убирает желтизну;

отбеливает старые вещи;

возвращает одежде насыщенные цвета;

убирает запахи и пятна.

Что можно добавить в стиральную машину, кроме соли?

Если вы должны постирать грязную одежду с застарелыми пятнами, тогда в барабан машинки, кроме ложки соли, можно добавить еще столовую ложку лимонного сока, или чайную ложку уксуса – эта комбинация отлично будет работать против пятен.

Во время стирки махровых полотенец в барабан, кстати, часто добавляют даже больше соли – примерно 4 столовые ложки, а также 100 миллилитров уксуса. Стирайте полотенца в течение 15 минут, и они станут мягкими и пушистыми. Кстати, ранее мы рассказывали и о других методах, что помогут вернуть мягкость банным полотенцам.