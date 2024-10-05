Эксперты говорят, что полотенца теряют свою пушистость из-за накопления всевозможных остатков, пишет Express. В основном это происходит из-за большого количества смягчителя для ткани во время стирки. Полотенца накапливают на себе остатки моющих средств, а это со временем приводит к поглощению грубой текстуры, которая неприятна телу.

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Как смягчить полотенца в домашних условиях

Используйте во время стирки обычный уксус, который найдется на каждой кухне. Он доступен по цене, но имеет впечатляющий эффект. В уксусе содержится кислота, которая способна расщеплять остатки мыла, которые накопились в ткани полотенца. Он прекрасно выполаскивается в стиральной машине, поэтому можете не переживать, что на полотенце останутся еще какие-то остатки.



После добавления уксуса полотенца станут мягкими / Фото Pexels

Сначала постирайте полотенца в горячем режиме без добавления каких-либо смягчителей. После этого залейте чашку уксуса в ящик для порошка, тогда постирайте их и включите дополнительный цикл полоскания.

Сушить полотенца надо на свежем воздухе или в сушилке, но не используя высокий нагрев. После такой простой манипуляции, полотенца снова станут мягкими, как новые.

Кроме того, можно попробовать еще один лайфхак – замочить полотенца в солевом растворе. На 3 литра теплой воды нужно взять 3 столовые ложки соли и дать полотенцам настояться час, а после этого хорошо прополоскать и высушить.