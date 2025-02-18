До чайника потрібно засипати рис: простий секрет від бабусі

Якщо ви користуєтеся чайником, тоді вже точно помітили, що періодично всередині з'являється неприємний білий наліт. І позбутися його часом зовсім непросто.

Накип на внутрішніх стінках чайника – це поширена проблема, яка трапляється через використання жорсткої води та накопичення мінералів, зокрема карбонату кальцію, повідомляє 24 Канал. Та позбутися цієї проблеми можна за допомогою крупи, що вже є у вас вдома.

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Чим можна прибрати накип у чайнику

Вживання води з невеликою кількістю нальоту, звісно, не нашкодить вашому здоров'ю, та це однаково може бути неприємно. Окрім того, накип шкодить вашому чайнику та скорочує термін його служби.

І чимало людей користуються покупними хімічними засобами для того, аби почистити чайник від білого накипу, та можна цілком обійтися і без них. Зокрема, чимало людей користуються білим оцтом. Та й цей метод неідеальний: він залишає по собі різкий, сильний запах, що доведеться виводити з кухні ще не одну годину.

Тож натомість можна скористатися повністю натуральним засобом, який точно знайдеться на кожній кухні – рисом. Достатньо взяти ложку сирої крупи та додати її до чайника – це допоможе позбутися усього нальоту, що накопичився там.



Накип можна почистити рисом / Фото Pexels

Додайте після рису у чайник воду, збовтайте його та промийте. Жорстка текстура сирої крупи може легко відчистити вапняний наліт. Це значить, що витрачатися на дорогі засоби для чищення вже не треба, так само як і вдихати шкідливі пари під час чищення. Та після промивання чайника не забудьте його як слід сполоснути – аби уникнути впливу залишків на смак води.

Втім, це також не єдиний метод очищення. Якщо накипу багато та навіть сирий рис не може з ним впоратися, ви можете скористатися лимонною кислотою. Вона абсолютно безпечна та не залишає по собі запахів. А також підходить для електричних чайників та таких, що гріють на плиті.

Все, що потрібно зробити – додати кілька столових ложок лимонної кислоти, залити водою та прокип'ятити чайник. Після цього ретельно сполосніть його – і ви помітите, що накип відшаровується сам собою!