Навіщо господині ставлять сіль на підвіконня восени: про це знають одиниці

Можливо, в деяких квартирах вам доводилося бачити сіль на підвіконні. І якщо ви думали, що це оберіг чи прикмета, тоді ви помилялися.

Одна склянка з сіллю на підвіконні може розв'язати чимало проблем, з якими доводиться стикатися восени. І Поради 24 з'ясували, навіщо її потрібно виставляти у жовтні біля вікна.

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Навіщо ставити сіль на підвіконня?

Сіль на підвіконні – це простий знак, що наближаються холоди і дощі. І якщо ви помітили її у когось в домі, це означає, що квартиру намагаються захистити не від злих духів, а від плісняви.

Річ у тому, що сіль – це природний матеріал, який може чудово вбирати вологу. А з настанням дощового сезону на вікнах часто залишається волога, а також утворюється конденсат через різницю у температурах. Найчастіше ця проблема виникає на кухні та на засклених балконах, тож для боротьби із проблемою доводиться вдаватися до нестандартних способів.

Якщо ви не хочете постійно мати справу із рудими плямами, які конденсат, стікаючи, залишає на підвіконні, тоді у пригоді вам стане сіль. Не має значення, у якому вигляді ви триматимете її біля вікна. Можна покласти матеріал на папір чи у контейнер, або ж просто насипати у блюдце.

Сіль буде вбирати вологу з вікон та розв'яже питання з пліснявою ще навіть до того, як воно по-справжньому постане. Втім, коли сіль стане вологою, її потрібно буде забирати з вікна, просушувати й тільки тоді повертати назад.

Та зважайте на те, що у стравах цей продукт потім краще не використовувати.



Сіль може захистити від вологи / Фото Pexels

Які прикмети існують про сіль на вікні?

Та якщо вам цікаво, як сіль може вплинути на енергію у будинку, тоді тут хвилюватися не варто – вона є суто позитивною прикметою. Ще здавна її використовували у народній магії для захисту від зла та негараздів. Вважається, що сіль може вбирати не тільки вологу, але й все погане в домі.

Втім, зазвичай сіль все ж ставили не на вікні, а розсипали біля порогу. Пращури вірили, що завдяки цьому простому ритуалу людина з поганими намірами просто не зможе увійти в будинок.