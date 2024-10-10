Чимало людей мають алергії на хімічні засоби, які завдяки агресивним складникам здатні розщеплювати жир та видаляти бруд, пишуть Поради 24. Як альтернативу можна обрати екологічну сіль, яка нічим не гірша від спеціальних засобів. Ось, що можна завдяки ній відчистити.

Читайте також Як прочистити каналізацію сіллю: золоте правило, яке ви не знали

Видаляє жирні плями з дошки

Обробна дошка може бути заплямована жиром, втім переживати не варто, оскільки сіль та лимон допоможуть все швидко відчистити. Вам потрібно насипати сіль на дошку, а тоді зверху потерти пляму половиною свіжого лимона. Залишіть суміш олії та лимонного соку на ніч, а вранці вимийте водою.

Позбавляє запаху риби

Ви могли помічати, що професійні кухарі на кухні маркують дошки для риби, оскільки вона не годиться для нарізання інших продуктів через специфічний запах, який залишається на ній. У домашніх умовах поганий запах з дошки можна прибрати за допомогою підігрітої солі. Просто посипте її на дошку й залишіть на деякий час, а потім помийте.



Сіль позбавляє від поганого запаху риби / Фото Pexels

Відмиває плями чаю чи кави

Якщо вчасно не помити чашку від кави чи чаю, то на ній осядуться темні плями від напою, які важко відмити. Для того, щоб вивести бруд, потрібно на дно налити трішки теплої води та додати 1 столову ложку солі й після цього протерти губкою.

Видаляє забруднення на кухні

У ємності треба змішати сіль та оцет й перелити в пляшку з розпилювачем. Цією рідиною можна витирати стільниці, поверхні на кухні чи у ванній кімнаті.

Позбавляє від розбризкування олією

Після миття сковорідки стають доволі вразливими, тож олія на ній може сильно розбризкуватися. Це не лише забруднює поверхню, але й може обпекти шкіру, тому на сковорідку треба всипати трішки солі, щоб мінімізувати викид олії на поверхню. Цей лайфхак вбереже від забруднення поверхні жиром.