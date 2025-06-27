Чому телефон повинен стояти екраном донизу: про це ніхто не здогадувався

Рідко хто задумується над тим, як саме повинен лежати телефон на столі. Однак фахівці розповіли, чому так корисно робити та яка в цьому є вигода.

Виявляється, що телефон за етикетом повинен лежати екраном донизу, пише 24 Канал з посиланням на Chet. Це не лише дозволить вам зануритися в роботу, але й покращить спілкування з друзями в закладі, оскільки ви не будете відволікатися на екран телефона зі сповіщеннями.

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Є кілька плюсів, після яких ви почнете класти телефон екраном донизу. Якщо будете їх дотримуватися, то вони здатні покращити життя.

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Ознака поваги

Коли телефон перевернутий, то це вважається гарним жестом з точки зору етикету. Така дія показує співрозмовнику, що ви готові уважно слухати й не будете відволікатися на телефон. Коротке відривання на телефон порушує зв’язок розмови.



Телефон варто класти екраном донизу / Фото Pexels

Зменшення проведеного часу в телефоні

Телефон в кожної людини займає занадто багато часу. Підсвідомо ми очікуємо на якісь повідомлення та реагуємо на найменші сповіщення. Якщо тримати телефон екраном донизу, то це дозволить нам зосередитися на власних справах не відволікаючись.

До слова, холодильник влітку потребує регулярного догляду. Більше про це розповіли в матеріалі.

Через деякий час ви зможете помітити, як від цієї звички покращилося ваше життя, оскільки ви почали більше часу віддавати на реальне життя, а не на соціальні мережі та перегляд стрічки.

Заощадження заряду батареї

Якщо не вмикати кожного разу телефон після будь-якого повідомлення та сповіщення, то заряд батареї буде довше триматися. У кожного налаштування індивідуальні, але якщо всі сповіщення увімкнені, то відмова від миттєвої реакції буде берегти батарею.