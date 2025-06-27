Почему телефон должен стоять экраном вниз: об этом никто не догадывался

Редко кто задумывается над тем, как именно должен лежать телефон на столе. Однако специалисты рассказали, почему так полезно делать и какая в этом есть выгода.

Оказывается, что телефон по этикету должен лежать экраном вниз, пишет 24 Канал со ссылкой на Chet. Это не только позволит вам погрузиться в работу, но и улучшит общение с друзьями в заведении, поскольку вы не будете отвлекаться на экран телефона с уведомлениями.

Читайте также Что будет, если оставить зарядку в розетке без телефона: есть нюансы

Есть несколько плюсов, после которых вы начнете класть телефон экраном вниз. Если будете их придерживаться, то они способны улучшить жизнь.

Экономьте время и деньги с онлайн-шоппингом на Проме. Здесь найдется техника на любой запрос: от iPhone 16 до караоке-системы или проектора. К тому же на Prom есть бесплатная доставка с подпиской "Для своих".

Признак уважения

Когда телефон перевернут, то это считается хорошим жестом с точки зрения этикета. Такое действие показывает собеседнику, что вы готовы внимательно слушать и не будете отвлекаться на телефон. Короткое отрывание на телефон нарушает связь разговора.



Телефон следует класть экраном вниз / Фото Pexels

Уменьшение проведенного времени в телефоне

Телефон у каждого человека занимает слишком много времени. Подсознательно мы ожидаем какие-то сообщения и реагируем на малейшие оповещения. Если держать телефон экраном вниз, то это позволит нам сосредоточиться на собственных делах не отвлекаясь.

К слову, холодильник летом нуждается в регулярном уходе. Больше об этом рассказали в материале.

Через некоторое время вы сможете заметить, как от этой привычки улучшилась ваша жизнь, поскольку вы начали больше времени отдавать на реальную жизнь, а не на социальные сети и просмотр ленты.

Экономия заряда батареи

Если не включать каждый раз телефон после любого сообщения и оповещения, то заряд батареи будет дольше держаться. У каждого настройки индивидуальные, но если все уведомления включены, то отказ от мгновенной реакции будет беречь батарею.