Оставленный зарядный блок в розетке – очень распространенная практика, пишет 24 Канал. Впрочем специалисты отмечают, что оставлять зарядное устройство является нарушением правил техники безопасности.

Читайте также Зачем втыкать иглу над дверью: суть приметы точно удивит

Почему нельзя оставлять зарядку в розетке без телефона

Невинная привычка оставлять зарядку в розетке не только опасна, но и увеличивает расходы за электроэнергию. Нередко причиной пожара в доме является короткое замыкание, которое может спровоцировать именно зарядка. Чтобы произошло замыкание, нужен только короткий скачок напряжения или неисправность зарядного устройства.

Заощаджуйте час та гроші з онлайн-шопінгом на Промі. Тут знайдеться техніка на будь-який запит: від iPhone 16 до караоке-системи чи проєктора. До того ж на Prom є безкоштовна доставка з підпискою "Для своїх".

Особенно опасно оставлять зарядное устройство в розетке во время грозы, поэтому за этим надо тщательно следить.

Зарядка подключена к розетке все равно потребляет энергию, хоть и незначительную. В конце месяца в коммунальных платежках разницу будет почувствовать трудно, но если дома живет много людей, то потребление будет выше.



Извлекайте зарядное устройство после пользования из розетки / Фото Pexels

Если дома есть маленькие дети или домашние любимцы, то устройство всегда надо извлекать из розетки. В пассивном режиме зарядка представляет угрозу для ребенка, которые часто берут все в рот, а вот кошка или собака может зарядный шнур перегрызть. На выходе сила тока составляет около 2А, а напряжение – 5 Вольт.

Обратите внимание и на то, что если зарядное устройство остается горячим после извлечения телефона, то это может указывать на его неисправность или проблемы с электрической сетью.

К слову, холодильник летом требует регулярного ухода. Больше об этом рассказали в материале.

Срок зарядного блока составляет 6 лет. Но если зарядка постоянно подключена к розетке и нагревается, то срок службы будет постепенно уменьшаться.